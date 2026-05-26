Primeiro posto de rede da Serra, em Flores da Cunha, é revitalizado e ganha novos serviços; veja mais destaques

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o posto fica na esquina das ruas Borges de Medeiros e Júlio de Castilhos SIM / Divulgação

A unidade que marcou o início da trajetória da Rede SIM, do Grupo Argenta, foi revitalizada e entregue na semana passada.

Inaugurado originalmente em março de 1993, ainda como Posto Ditrento, o posto fica na esquina das ruas Borges de Medeiros e Júlio de Castilhos, em Flores da Cunha.

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Além de melhorias na estrutura física, o posto ganhou o SIM Troca Fácil, serviço de troca de óleo especializado da marca.

Mostra Agro

Sábado (30) ocorre a terceira edição de 2026 da Mostra Agro, evento promovido pela Sicredi Serrana RS/ES. Será em Garibaldi, das 8h às 16h30min, no Parque da Fenachamp.

O encontro é realizado desde 2018. A edição de 2025 reuniu mais de 5 mil pessoas em ações nas cidades de Farroupilha, Garibaldi, Flores da Cunha, Bom Princípio e Veranópolis, movimentando cerca de R$ 5 milhões em negócios.

Inspirado no New York Times

A Dell Anno, de Bento Gonçalves, lançou o Dell Anno Frame, publicação impressa inspirada no formato do The New York Times. A novidade funciona como um hub de conteúdos sobre arquitetura, design, arte, lifestyle e gastronomia. O projeto busca reforçar o posicionamento internacional da marca da Serra, alinhado ao conceito de “Global Living”.

A primeira edição já foi distribuída para lojas no Brasil e a versão em inglês deve chegar ao mercado externo no segundo semestre. Com periodicidade anual, a iniciativa também terá desdobramentos digitais.

Primeiro ano

Thaís Coelho Rodrigues assumiu cartório há um ano. Juliano Vicenzi / Divulgação

A tabeliã Thaís Coelho Rodrigues completou um ano à frente do 2º Tabelionato de Notas de Caxias do Sul neste mês. O cartório tem mais de 100 anos e, desde 2025, quando ela assumiu, passa por mudanças. A primeira foi a troca de nome para Cartório Caxias.

Em um ano, foram feitos investimentos em informatização, treinamento contínuo da equipe, padronização de procedimentos e melhorias na estrutura física, incluindo a disponibilização de estacionamento aos clientes. A gestão planeja ampliação do espaço na Rua Marquês do Herval.

Caxias cresce no ranking da Clickbus

Cresceu o interesse dos porto-alegrenses por Caxias do Sul durante o outono. Conforme levantamento da ClickBus, ente 20 de março e o início de maio, dobrou a procura pela cidade saindo da capital gaúcha na comparação com o ano passado. Em 2025, a maior busca por Caxias na plataforma era de passageiros de Florianópolis.

Caxias também subiu no ranking e ocupa a quinta posição entre as maiores emissoras de viajantes para destinos de Serra, com alta de 122% em volume de buscas.

Segundo o levantamento, no top 3 de quem mais buscou a Serra no período estão Porto Alegre, São Paulo e Florianópolis.