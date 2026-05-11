Para qualificar profissionais de mercado em expansão, Escola de Enoturismo será lançada na Wine South America

Ivane Fávero, Artur Farias e Lucinara Masiero. Rodi Goulart / Divulgação

A Wine South America, em Bento Gonçalves, será palco de diversos lançamentos e um deles não é de um vinho, mas de um empreendimento que promete movimentar o setor. É a Escola de Enoturismo, uma iniciativa dos especialistas Artur Farias, Ivane Fávero e Lucinara Masiero, que nasce para qualificar profissionais para o mercado.

A proposta é oferecer formação mais próxima, prática e conectada à realidade do setor. E por que essa ideia surgiu? Porque os três profissionais, que atuam há muito tempo com enoturismo, perceberam o crescimento do segmento e seu potencial assim como a necessidade de qualificação de quem trabalha nessa área. O enoturismo já não é simplesmente atividade complementar das vinícolas; é estratégia de negócio.

As inscrições para a primeira turma abrem durante a Wine South America e podem ser feitas por meio do perfil no Instagram @escoladeenoturismo ou pelo e-mail escoladeenoturismo@gmail.com São 20 vagas para a turma com aulas a partir de julho.

A Wine começa nesta terça-feira (12), na Fundaparque, e segue até quinta (14).

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