Para qualificar profissionais de mercado em expansão, Escola de Enoturismo será lançada na Wine South America

A Wine South America, em Bento Gonçalves, será palco de diversos lançamentos e um deles não é de um vinho, mas de um empreendimento que promete movimentar o setor. É a Escola de Enoturismo, uma iniciativa dos especialistas Artur Farias, Ivane Fávero e Lucinara Masiero, que nasce para qualificar profissionais para o mercado.
A proposta é oferecer formação mais próxima, prática e conectada à realidade do setor. E por que essa ideia surgiu? Porque os três profissionais, que atuam há muito tempo com enoturismo, perceberam o crescimento do segmento e seu potencial assim como a necessidade de qualificação de quem trabalha nessa área. O enoturismo já não é simplesmente atividade complementar das vinícolas; é estratégia de negócio.
As inscrições para a primeira turma abrem durante a Wine South America e podem ser feitas por meio do perfil no Instagram @escoladeenoturismo ou pelo e-mail escoladeenoturismo@gmail.com São 20 vagas para a turma com aulas a partir de julho.
A Wine começa nesta terça-feira (12), na Fundaparque, e segue até quinta (14).
Quem são
A Escola de Enoturismo é conduzida por três referências no setor: Artur Farias, especialista em enoturismo estratégico, com mais de 15 anos de experiência na criação de experiências voltadas à hospitalidade, encantamento do cliente e geração de valor para vinícolas; Ivane Fávero, mestre em Turismo e especialista em planejamento e identidade territorial, tem mais de 30 anos de atuação no turismo. Já presidiu a Associação Mundial de Enoturismo; e Lucinara Masiero, jornalista e estrategista em comunicação com foco em vinho, enoturismo e marcas. Atua há 25 anos na construção da imagem do vinho brasileiro e de destinos ligados ao enoturismo.