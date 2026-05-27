Olivas de Gramado registra supersafra com 80 toneladas de azeitonas 

Olivas de Gramado é um parque temático na Região das Hortênsias. Olivas de Gramado / Divulgação

A história do Olivas de Gramado é recente, mas já tem um marco. O empreendimento colheu cerca de 80 toneladas de azeitonas neste ano, volume que supera todas as safras anteriores, iniciada em 2020. São seis variedades diferentes em mais de 12,6 mil pés de oliveiras cultivados em uma área de 29 hectares.

A colheita é 220% maior do que a de 2025, que foi de 25 mil quilos. O manejo do olival e as boas condições climáticas, diferente dos dois últimos, quando o clima não ajudou, foram importantes para a garantir a supersafra.

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O resultado são mais de 10 mil litros de azeite extravirgem que serão usados na produção das linhas especiais de azeites aromatizados e no Terroir Serrano, rótulo premiado em mais de dez concursos internacionais.