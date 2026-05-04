O restaurante Milano, em Caxias, vai fechar?

A jornalista colabora com a titular desse espaço, Juliana Bevilaqua.
Há algum tempo já se falava, nos bastidores, sobre uma possível venda de um dos mais tradicionais restaurantes de Caxias do Sul, o Milano, aquele na Avenida Júlio de Castilhos, em São Pelegrino (uma ajuda para aqueles que ainda não ligaram o nome ao lugar: é lá que tem a melhor maionese e o melhor tortéi da nossa cidade, lembraram?). Neste final de semana, os sócios do empreendimento que funciona desde 1991 na cidade, confirmaram: o Milano não vai fechar, mas trocou de dono.
Quem assume o posto é Mateus Aguiar, mais conhecido no meio como chef Tatu. Natural de Praia Grande (SC) e morador de Caxias desde 1996, ele tem um restaurante próprio há cinco anos, o Império do Bauru, também na Av. Júlio de Castilhos, em São Pelegrino, mas começou na gastronomia ainda nos anos 2000, na Cantina Lunelli.
Atualmente ele não está mais na operação (o filho Gabriel é quem assumiu a chapa no Império), fica mais responsável pela parte administrativa do restaurante, e por isso garante que vai manter as duas operações funcionando.
Mas a troca de gestão no Milano, oficializada nesta segunda-feira (4), vai mudar alguma coisa no restaurante que conhecemos há muito tempo, além de não vermos mais, diariamente, a sempre querida Jandira Radaelli Rissi por lá? Tatu garante que não:
— Não vamos trocar de nome e vamos manter todos os funcionários. Ou seja, a qualidade será a mesma.
Mas e a pergunta que não quer calar: e vai aceitar cartão de crédito? Para quem nunca frequentou o Milano: o restaurante, além da boa comida, é conhecido por não aceitar cartão de crédito/débito, apenas dinheiro e pix.
— Vamos aceitar todas as formas de pagamento — garante Tatu.
Pela conta no Instagram, a antiga gestão agradeceu pelo empenho dos funcionários desde sempre e também pelo carinho dos clientes: "Desejamos que o Milano continue sendo um lugar de encontros, sabores e boas memórias por muitos anos".