O restaurante Milano, em Caxias, vai fechar?

Milano fica na Av. Júlio de Castilhos. Porthus Junior / Agencia RBS

A jornalista colabora com a titular desse espaço, Juliana Bevilaqua.

Há algum tempo já se falava, nos bastidores, sobre uma possível venda de um dos mais tradicionais restaurantes de Caxias do Sul, o Milano, aquele na Avenida Júlio de Castilhos, em São Pelegrino (uma ajuda para aqueles que ainda não ligaram o nome ao lugar: é lá que tem a melhor maionese e o melhor tortéi da nossa cidade, lembraram?). Neste final de semana, os sócios do empreendimento que funciona desde 1991 na cidade, confirmaram: o Milano não vai fechar, mas trocou de dono.

Quem assume o posto é Mateus Aguiar, mais conhecido no meio como chef Tatu. Natural de Praia Grande (SC) e morador de Caxias desde 1996, ele tem um restaurante próprio há cinco anos, o Império do Bauru, também na Av. Júlio de Castilhos, em São Pelegrino, mas começou na gastronomia ainda nos anos 2000, na Cantina Lunelli.

Mateus Aguiar, novo dono, e Jandira Luiza Radaelli Rissi. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Atualmente ele não está mais na operação (o filho Gabriel é quem assumiu a chapa no Império), fica mais responsável pela parte administrativa do restaurante, e por isso garante que vai manter as duas operações funcionando.

Mas a troca de gestão no Milano, oficializada nesta segunda-feira (4), vai mudar alguma coisa no restaurante que conhecemos há muito tempo, além de não vermos mais, diariamente, a sempre querida Jandira Radaelli Rissi por lá? Tatu garante que não:

— Não vamos trocar de nome e vamos manter todos os funcionários. Ou seja, a qualidade será a mesma.

Mas e a pergunta que não quer calar: e vai aceitar cartão de crédito? Para quem nunca frequentou o Milano: o restaurante, além da boa comida, é conhecido por não aceitar cartão de crédito/débito, apenas dinheiro e pix.

— Vamos aceitar todas as formas de pagamento — garante Tatu.