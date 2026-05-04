Juliana Bevilaqua

Caixa-Forte
Notícia

O restaurante Milano, em Caxias, vai fechar?

Empreendimento que funciona desde 1991 foi vendido e trocou de gestão. Mantendo os mesmos funcionários, Mateus Aguiar assume operação nesta terça-feira

Carolina Klóss

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