O que levou Gustavo Buske a conquistar título de melhor sommelier do RS pela terceira vez

Gustavo Buske conquistou o tricampeonato. César Silvestro / Divulgação

Gustavo Buske venceu mais uma vez o concurso de melhor sommelier do RS promovido pela seccional gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers. Escolhido nesta quarta-feira (13), durante a Wine South America, em Bento Gonçalves, Buske relata que a prova foi muito mais difícil que a dos anos em que também sagrou-se campeão, em 2022 e 2023.

— Na parte teórica, subiu o nível das perguntas — conta.

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A qualidade dos concorrentes também pesou. Buske competiu com Lucas Uliana, melhor sommelier de 2025, e Marcelo Santos, vencedor do 1º Desafio Sul-Brasileiro de Sommeliers, realizado no ano passado. No concurso da ABS-RS deste ano, Uliana ficou em segundo lugar e Santos, em terceiro.

O que fez, então, com que Buske se destacasse? Alguns detalhes como oferecer água e conversar com o cliente, acredita o ganhador.

— Todos quebraram a rolha e a forma de conduzir o problema fez diferença — acrescenta.

— Ele foi mais assertivo na análise sensorial e fez uma prova mais limpa. Mas a diferença foi muito pequena na nota, foi no detalhe — complementa Caroline Dani, presidente da ABS-RS.

Uliana, Buske e Santos. César Silvestro / Divulgação

Head sommelier do Grupo Casa Hotéis e gerente de alimentos e bebidas da Casa da Montanha, Buske também é o Melhor Sommelier de Águas do Brasil 2025. A sequência de premiações traz mais autoridade, sem dúvida.

— O título traz confiança da equipe e dos clientes — completa.



