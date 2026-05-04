Nova empresa em Caxias do Sul aposta em serviço de elaboração de projetos culturais de impacto social

Igarapé é liderada por Daiane Borges e William Machado. Roger Clots / Divulgação

Com foco na elaboração de projetos culturais, tanto privados quanto públicos, surge uma nova empresa em Caxias do Sul. É a Igarapé — Projetos de Impacto, que, além da criação em consonância com leis de incentivo nos âmbitos municipal, estadual e federal, oferece consultoria e produção executiva para atividades artísticas e culturais e realização de projetos autorais.

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Liderada por Daiane Borges e William Machado, a Igarapé (nome inspirado nos cursos d'água que dão vida aos rios da Amazônia) quer unir cultura e educação, dando vida a projetos com qualidade e sensibilidade pedagógica, especialmente em regiões periféricas.

— Projetos culturais carregam histórias, sonhos e envolvimento comunitário. Nosso compromisso é tratar essas iniciativas como um mecanismo de transformação social. Queremos que as propostas que chegam até nós não sejam apenas aprovadas, mas também que gerem pertencimento verdadeiro à população — acrescenta Daiane.

Recém-aberta, a empresa já tem o primeiro cliente, a Fundação Qorpo Santo, de Triunfo, criada em 2008 para divulgar e difundir a obra literária e dramatúrgica de José Joaquim de Campos Leão (1829-1883). A Igarapé assina a produção executiva do projeto inscrito no âmbito estadual da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab).

A iniciativa, focada em teatro e literatura, sairá do papel em 2027 e irá proporcionar oficinas sobre a obra do poeta local em duas escolas públicas do interior de Triunfo.

Quem são

Daiane e William têm experiência na área cultural. Ela é graduada em Dança, especialista em Arteterapia e mestra em Educação pela Universidade de Caxias do Sul. É professora no curso de especialização em Arteterapia da UCS, oficineira de Artes Visuais e Contação de Histórias no Centro Pop Rua e docente na Escola Preparatória de Dança.