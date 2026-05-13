Na Wine South America, cooperativa vinícola lança seu primeiro espumante nature; veja mais destaques

Lançamentos da Aurora. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Envasado na sexta-feira passada, dia 8, o primeiro espumante nature da Vinícola Aurora pode ser degustado na Wine South America — que termina nesta quinta-feira (14). O Procedências foi elaborado com uvas de Lajeadinho, interior de Veranópolis, e chega ao mercado custando R$ 79,90.

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A feira é também palco para outro lançamento da cooperativa, o Millésime Safra 2020: um cabernet sauvignon elaborado com uvas de uma colheita excepcional para todas as vinícolas (2020 é considerada a safra das safras). Uma curiosidade é que a última carga naquele ano foi recebida antes da pandemia forçar o fechamento da Aurora e de tantos outros empreendimentos.

O Millésime é elaborado desde 1991 e está na 13ª edição. É feito somente com safras consideradas excelentes. Para o Millésime deste ano, foram 39 mil garrafas envasadas. O valor de cada uma é R$ 255.

Vinícola musical

Vinhos da Vinallegro. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Vinho é aroma e sabor. E na Cantina Vinallegro, de Lajeado, é som também. É que os nomes dos rótulos remetem à música: tem Sinfonia, Harmônico, Serenata, Orchestra. Além disso, música clássica toca para os vinhos enquanto eles repousam nas barricas.

Quem visita a Wine South America pode conhecer essa história, contada pelo proprietário Nelcir José Zambiasi, e provar os vinhos, inclusive o Ballare. O rótulo recebeu, no ano passado, o título de melhor tinto no concurso Brasil Wine Cup 2025.

Acessórios da Boccati. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Acessórios

Mais uma vez a Boccati fornece as champanheiras e as cuspideiras para a Wine South America. Os acessórios são usados nos estandes e nas degustações guiadas. A empresa caxiense também tem um espaço na feira onde apresenta seu portfólio.