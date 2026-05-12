Na Wine South America, associação de sommeliers debate impactos do acordo Mercosul-UE no vinho brasileiro

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Caroline Dani preside a Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul (ABS-RS). Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Começa em Bento Gonçalves, nesta terça-feira (12), a Wine South America, um dos eventos mais importantes para o setor vitivinícola, e a Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul (ABS-RS) irá promover uma discussão atual e pertinente: "O mercado de vinhos e a sommellerie brasileira diante do acordo entre Mercosul e União Europeia". O tema estará em pauta durante a 6ª Jornada do Sommelier, na manhã de quinta-feira (14).

— Tem muitas incertezas sobre o acordo, falta informação ainda. Por exemplo, nós não vamos mais poder usar o termo prosecco para as bebidas brasileiras — lembra a presidente da ABS-RS, Caroline Dani, sobre as mudanças provocadas pelo novo pacto, em vigor desde o dia 1º.

O termo passa a ser protegido como indicação geográfica (IG) da Itália.

O evento ocorre das 9h às 12h30min e terá dois momentos. O primeiro painel irá abordar questões técnicas e impactos comerciais do acordo, com a participação de Thaíssa Lunelli Rodrigues, integrante do Conselho de Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado do RS; Frederico Falcão, presidente da ViniPortugal; e Eduardo Piaia, diretor executivo do Consevitis-RS.

O segundo irá debater o tema sob o ponto de vista da sommellerie, com Vinicius Santiago, professor da ABS-RS e head sommelier do Grupo Víssimo; Bruno Sias Rodrigues, sommelier da Cellar Vinhos e Melhor Sommelier do RS 2024; e Tamara Tassara, sommelière argentina executiva de Exportações da VinEsence.

Masterclasses e bolsa de estudos

A curadoria do Espaço Masterclass da Wine South America é assinada novamente pela ABS-RS neste ano. Serão 12 encontros ao longo dos três dias. Em cada um deles, quatro diferentes temas, desde regiões e estilos internacionais até a diversidade e a identidade do vinho brasileiro.

Durante a feira, a ABS irá sortear uma bolsa de estudos para o curso de sommelier da entidade e também lançará dois cursos: um sobre países e regiões do Velho Mundo e um sobre Itália com condições especiais.

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A ABS-RS tem, em média, 250 alunos por ano. Cerca de 70% dos estudantes buscam a opção online.

— O setor precisa de alguém entre o enólogo e o consumidor e essa pessoa é o sommelier. Sem orientação, o consumidor vai comprar apenas pelo preço. Para mostrar que o produto nacional é bom, tem que ter um sommelier — frisa Caroline.