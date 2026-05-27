Mutirão de empregos nesta quinta-feira em Bento Gonçalves oferece 25 vagas; veja mais destaques

Salmo Duarte / Agencia RBS

Tem mutirão de empregos do Grupo Bertolini, nesta quinta-feira (28), em Bento Gonçalves, com 25 vagas para as empresas Logber, Evviva e Bertolini Tubos.

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As funções são de motorista de carreta (categoria E), motorista (categoria C), auxiliar de logística, auxiliar de produção e embalagem, bordatriz, auxiliar de serviços gerais e inspetor de qualidade.

A ação será realizada das 13h15min às 17h, na Uniftec, (Avenida Osvaldo Aranha, Centro). Os interessados devem levar documento de identificação e currículo.

Em busca do frio

O frio das últimas semanas, antecipando o inverno, já desperta o interesse de turistas de outros Estados pela Região das Hortênsias. Na unidade de Gramado da Rede Master Hotéis, por exemplo, 23% das reservas confirmadas para a temporada são de visitantes de fora do RS.

No inverno passado, 85,63% dos hóspedes do hotel de Gramado eram de outras regiões do país, especialmente de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco. Somente São Paulo representou 26,23% do total de hóspedes no período.

Compras viram viagem a Portugal

Clientes do Bourbon Shopping San Pellegrino, em Caxias do Sul, poderão concorrer a uma viagem com acompanhante para a região vinhateira do Alto Douro, em Portugal.