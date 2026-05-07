Microempa passa a representar também empresas de médio porte e projeta chegar a 5 mil associadas até 2027

Por enquanto, ainda não há nenhuma empresa de médio porte associada. Susana Dariva / Divulgação

Entidade das micro e pequenas empresas gaúchas, a Microempa agora representa também as de médio porte do Estado. Com a mudança, a associação projeta alcançar 5 mil empresas associadas até o final de 2027. Atualmente, são mais de 3 mil.

O principal motivo para a inclusão das empresas de médio porte no estatuto da Microempa foi a evolução natural dos próprios associados, já que muitas empresas atendidas cresceram ao longo dos anos e mudaram de regime tributário — o que fez com que deixassem de fazer parte da entidade.

Por enquanto, ainda não há nenhuma empresa de médio porte associada, mas a expectativa é grande. A mudança representa novas oportunidades de negócio, já que cresce o potencial de parcerias comerciais, fornecimento de produtos e serviços e integração em cadeias produtivas mais robustas.