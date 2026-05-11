Micro Volare a GNV e biometano é testado no transporte coletivo urbano de Londrina

Volare promete redução de até 96% de material particulado e até 84% de gases de efeito estufa. Volare / Divulgação

Está na reta final o período de testes do Volare Fly 10 GV, movido a GNV e biometano, no transporte coletivo urbano de Londrina. Ao longo do último mês, o micro-ônibus circulou por nove linhas diferentes da cidade paranaense.

Esse não é o primeiro ensaio do modelo. O veículo já foi testado em Guarulhos (SP), Belo Horizonte e Juiz de Fora (MG) e avaliou indicadores como consumo, autonomia, desempenho em diferentes relevos, torque, conforto e eficiência operacional.

O Volare Fly 10 GV tem autonomia estimada em torno de 200 a 250 quilômetros e promete redução de até 96% de material particulado e até 84% de gases de efeito estufa.