Metalúrgicos de Caxias do Sul entregam pauta com pedido de 2% de ganho real no salário

A carta de reivindicações dos metalúrgicos de Caxias e região para a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria será entregue ao Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs) na tarde desta quarta-feira (20). A lista de demandas foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada no sábado (16).

No documento, o sindicato que representa os trabalhadores pede aumento do piso salarial da categoria de R$ 2.088 para R$ 3,5 mil e reajuste salarial pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) mais 2% de ganho real. O INPC acumulado dos últimos 12 meses é de 4,11%, mas pode variar até a data-base da categoria, que 1º de junho.

A entidade também solicita salários iguais para funções iguais para homens e mulheres, redução da jornada de trabalho de 44h para 40h semanais, além de adoção de medidas para proporcionar o conforto térmico entre 10ºC e 27ºC no ambiente de trabalho.

Além disso, pede proibição da instalação de câmeras nas linhas de produção, garantia de 10 dias de férias para toda a categoria, entre os dias 20 de dezembro e 10 de janeiro, e negociação do prêmio de participação nos lucros e resultados diretamente com o sindicato, por meio de acordo coletivo específico.