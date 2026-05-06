Metadados projeta crescimento acima de 20% e lança nova solução em RH

Metadados atua no mercado de sistemas para departamento pessoal e recursos humanos. Mariana Mazuchini / Divulgação

No ano em que completa 40 anos (o aniversário foi no dia 30 de abril), a Metadados projeta crescimento superior a 20% no faturamento. Além disso, a empresa investe no desenvolvimento de uma nova geração de produtos para elevar o nível de tecnologia, responsabilidade e segurança.

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Um dos exemplos é o módulo de pesquisas, que será integrado ao portfólio neste mês para permitir a gestão de clima no mesmo ambiente digital que reúne folha de pagamento, controle de ponto e desenvolvimento de carreira.