Marcopolo entrega 88 ônibus urbanos para empresa de São Paulo; veja mais destaques

Modelo Torino foi entregue para a Suzantur. Marcopolo / Divulgação

A Marcopolo realizou a entrega de 88 ônibus do modelo Torino à Suzantur, operadora do sistema de transporte coletivo em São Paulo. Os veículos vão atender diferentes linhas e regiões do Estado, reforçando a frota urbana da empresa.

Os ônibus foram fornecidos em duas configurações distintas, com comprimentos totais de 12.565mm e 13.345mm, e capacidades para 39 e 44 passageiros sentados.

Novo livro

Luís Carlos Silveira é o fundador do Kurotel, em Gramado. Bruna Jardim / Divulgação

Fundador do spa médico Kurotel, o médico Luís Carlos Silveira lança um novo livro no dia 13. A obra Método Kur — A origem da medicina preventiva no Brasil terá sessão de autógrafos na Livraria Travessa do shopping Iguatemi, em Porto Alegre, das 18h30min às 21h30min.

No livro, Silveira compartilha os fundamentos do método Kur, criado em 1971 por ele. A filha Mariela Silveira, médica diretora-técnica do Kurotel, é coautora da obra, que tem prefácio de Tal Ben-Shahar, referência mundial em psicologia positiva.

A obra custa R$ 565 e pode ser comprada pelo site kurmyhomespa.com.br ou nas lojas Kur My Home Spa em Gramado, São Paulo e Florianópolis.

Terceira loja em Caxias

Nova loja fica no Villagio Caxias. Villagio Caxias / Divulgação