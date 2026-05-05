Marca gaúcha de doces e geleias lança linha com whey e colágeno e planeja dobrar capacidade produtiva

Alexandre Ledur, diretor-presidente da Bom Princípio. Bom Princípio / Divulgação

O portfólio da Bom Princípio Alimentos ganhou uma linha funcional com três produtos: creme de amendoim com whey e colágeno, creme de avelã com whey e colágeno e doce de leite com whey e colágeno. Todos eles têm menos açúcar na composição na comparação com os tradicionais da marca: de 47% a 61%.

Leia Mais Nova empresa em Caxias do Sul aposta em serviço de elaboração de projetos culturais de impacto social

Outra novidade é a reformulação do tradicional creme de avelã com cacau zero, que passa a contar com nova embalagem, além do diferencial de não possuir adição de açúcares.

— O consumidor está cada vez mais atento à composição dos produtos, buscando conveniência e benefícios nutricionais. Nosso objetivo é desenvolver soluções que conversem com diferentes perfis de consumo, desde quem procura alimentos funcionais para a rotina até quem valoriza sabores sazonais — diz o diretor-presidente da Bom Princípio, Alexandre Ledur.

Com a criação desses novos produtos e o aumento do volume de fabricação das demais linhas da empresa, a capacidade produtiva, que hoje é de 10 mil toneladas por mês, deve dobrar. Por isso, o parque fabril será ampliado. As obras já começaram, mas ainda não está definido o tamanho da expansão. Atualmente, a fábrica tem 22 mil metros quadrados.

Leia Mais Empresa de Veranópolis conquista registro de marca no INPI e fortalece puxadores do portfólio