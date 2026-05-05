Marca da Serra estreia no mercado de azeites; veja mais destaques

Casa Madeira / Divulgação

Marca da Famiglia Valduga, a Casa Madeira acaba de lançar um azeite de oliva extra virgem. Ele foi elaborado no centro-sul do Chile, predominantemente com a variedade Arbequina.

A garrafa de 500ml está à venda no site da empresa por R$ 79,90.

Reforma tributária e cenário

A reforma tributária e o cenário geopolítico estarão em pauta na próxima semana em um encontro promovido por Privatto Multi Family Office e Dupont Spiller Fadanelli Advogados, na sede do escritório de advocacia em Caxias do Sul.

Voltado a empresários e investidores da região, o Café da Manhã DSF + Privatto será na quinta-feira, dia 14, e contará com as participações de representantes das duas empresas. O evento é exclusivo para 50 convidados.

Brinde para as mães

Até sexta, a Salton realiza brindes de Dia das Mães em 100 voos da Azul com saída do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, com destino ao Rio de Janeiro, Recife, Brasília e Porto Alegre. Serão servidos os espumantes Salton Ouro Brut, Salton Ouro Prosecco e Salton Ouro Brut Rosé.

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Reunião-jantar

A próxima reunião-jantar do Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho (Simplás), no dia 18, terá palestra do CEO da Marcopolo, André Vidal Armaganijan. Ele irá compartilhar sua trajetória executiva e visão estratégica sobre o papel da liderança na geração de resultados.

O encontro ocorre às 19h, no Restaurante Sica, junto à CIC de Caxias do Sul. As inscrições devem ser feitas pelo link gzh.digital/eventosimplas