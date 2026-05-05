Lucro da Marcopolo cresce 8,8% no primeiro trimestre e chega a R$ 264,6 milhões

Segmento de micros foi impulsionado por pedidos remanescentes da Fase 12 do programa Caminho da Escola. Marcopolo / Divulgação

A Marcopolo registrou lucro líquido consolidado de R$ 264,6 milhões no primeiro trimestre, o que representa crescimento de 8,8% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando o volume foi de R$ 243,1 milhões.

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O balanço financeiro, divulgado nesta segunda-feira (4), mostra ainda que a receita líquida consolidada alcançou R$ 1,66 bilhão nos três primeiros meses, resultado de uma distribuição entre mercado interno (R$ 899,7 milhões), exportações (R$ 159,3 milhões) e operações internacionais (R$ 596,2 milhões).

Conforme a Marcopolo, um dos destaques operacionais foi o crescimento no segmento de micro-ônibus e Volares. O segmento foi impulsionado por pedidos remanescentes da Fase 12 do programa Caminho da Escola e pelo início das entregas ao Ministério da Saúde. Foram 771 unidades entregues para o Caminho da Escola.