Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Balanço financeiro
Notícia

Lucro da Marcopolo cresce 8,8% no primeiro trimestre e chega a R$ 264,6 milhões

Resultado no mesmo período do ano passado foi de R$ 243,1 milhões

Juliana Bevilaqua

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