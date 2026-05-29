Logística que roda 20 milhões de km, nova marca da Tramontina e turismo com cogumelos: veja destaques da coluna 

Servicarga está completando 35 anos de atuação. Gustavo Luis Minuscoli / Divulgação

Movimentação de 2,2 mil veículos por mês, cerca de 2,8 mil unidades (entre chassis, ônibus e veículos pesados) transportadas mensalmente, e 20 milhões de quilômetros percorridos por ano em operações em todo o país. Esses são alguns números da Servicarga, empresa caxiense que completa 35 anos — a celebração será no dia 9 de junho.

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A empresa atua no transporte de chassis das montadoras para as fábricas da Marcopolo e na entrega dos ônibus finalizados aos clientes brasileiros e da América Latina. O portfólio inclui ainda operações logísticas para ônibus, caminhões, máquinas, equipamentos e cargas especiais.

A Servicarga conta com cerca de 170 funcionários. Além da matriz em Caxias, a empresa possui filiais em São Bernardo do Campo (SP), São José dos Pinhais (PR), Porto Real (RJ) e São Mateus (ES).

A empresa nasceu a partir de uma decisão estratégica da Marcopolo de terceirizar o transporte da frota. Dois então funcionários da companhia aceitaram criar uma operação para atender às demandas logísticas da fabricante de ônibus.

— Naquele momento, a Marcopolo decidiu focar no seu core business, que era fabricar ônibus, e nos deu a oportunidade de empreender. Começamos do zero, com muita dedicação e disposição para resolver problemas. A Servicarga nasceu desse espírito empreendedor focado em identificar uma necessidade e encontrar uma solução — conta Ronaldo Bidese, um dos fundadores e atual diretor da empresa.

Caça a cogumelos

Experiência é oferecida em Cambará. Casa Hotéis / Divulgação

Uma nova experiência é oferecida aos hóspedes do Parador Cambará do Sul que gostam de cogumelos. É a versão individual da caçada às espécies silvestres e comestíveis, realizada até o final de junho.

São cerca de duas horas de trajeto em buscas de cogumelos. A atividade termina no restaurante Alma RS, onde a colheita pode se transformar em um jantar preparado pelo chef Vladimir Paiva.

A atividade inclui guia especializado, equipamentos de segurança, seguro aventura, água e transfer interno. O valor é de R$ 710 (individual) e R$ 890 (duplo). O jantar é opcional e custa R$ 150 por pessoa.

Nova marca