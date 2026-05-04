Liderança da CIC Caxias, Ubiratã Rezler reforça compromisso com governança e autonomia na presidência da Fucs

Bira (D) com o vice-presidente da Fucs, o bispo dom José Gislon (E). Fabio Grison / Divulgação

A agenda do novo presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs), Ubiratã Rezler, está cheia para esta semana. Empossado no domingo (3), Bira tem diversas reuniões com as direções da Universidade de Caxias do Sul, do Centro Tecnológico (Cetec), da UCS FM e do Hospital Geral de Caxias do Sul para entender a dinâmica de cada instituição.

Também presidente da CIC de Caxias do Sul, Bira diz que, embora esteja no Conselho da Fucs como representante da entidade empresarial, irá defender os interesses da comunidade regional.