Liderança da CIC Caxias, Ubiratã Rezler reforça compromisso com governança e autonomia na presidência da Fucs

A agenda do novo presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs), Ubiratã Rezler, está cheia para esta semana. Empossado no domingo (3), Bira tem diversas reuniões com as direções da Universidade de Caxias do Sul, do Centro Tecnológico (Cetec), da UCS FM e do Hospital Geral de Caxias do Sul para entender a dinâmica de cada instituição.
Também presidente da CIC de Caxias do Sul, Bira diz que, embora esteja no Conselho da Fucs como representante da entidade empresarial, irá defender os interesses da comunidade regional.
— Existe um fantasma que diz que a CIC quer colocar a visão extremamente empresarial dentro da Fucs, o que não é verdade. O meu compromisso é, sim, com a governança, com a transparência, com o respeito que nós temos que ter. Meu compromisso é com autonomia de cada uma delas e com a integração — destaca.