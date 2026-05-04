Jovens têm até sexta-feira para se inscrever no projeto gratuito Escola do Amanhã; veja mais destaques

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Programa já impactou 1.392 alunos. Simecs / Divulgação

As inscrições para o projeto Escola do Amanhã, iniciativa gratuita do Simecs, seguem abertas até sexta-feira (8) para jovens de 14 a 16 anos de Caxias do Sul, exclusivamente para o turno da manhã.

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As atividades ocorrem no Senai Mecatrônica e incluem oficinas de automação, robótica, educação financeira, empreendedorismo e inovação, além de conteúdos sobre segurança e cidadania, com apoio de diversas instituições.

Criado em 2023, o programa já impactou 1.392 alunos, envolveu 18 escolas, certificou 39 professores e promoveu mais de cem visitas técnicas a empresas.

As inscrições podem ser feitas pelo site portalinscricoes.senairs.org.br. Mais informações pelo WhatsApp (54) 99242-4331.

Simecs Transforma

Vem aí a sexta edição do Simecs Transforma, evento que celebra o Dia da Indústria. Lideranças nacionais de setores estratégicos estarão reunidas no dia 13 de maio, no UCS Teatro, para debater competitividade, economia, liderança e impactos tecnológicos na indústria brasileira.

A abertura contará com representantes da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir), da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), e da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) no painel sobre geopolítica, tecnologia e competitividade. Também terá palestra do economista Igor Morais sobre o cenário econômico global.

O encerramento será com Mario Sergio Cortella, que abordará liderança e tomada de decisão em contextos de rápidas mudanças.

Desenvolvimento para empreendedores

Garibaldi sediará a 12ª edição do Seminário Empretec, um dos principais programas de formação de empreendedores do mundo. A imersão está prevista para 10 a 14 de agosto, no auditório da Apeme.

Criado pela ONU e promovido em cerca de 40 países, o Empretec propõe cinco dias intensivos de atividades e desafios voltados ao desenvolvimento do comportamento empreendedor.

Vida em equilíbrio

A ADCE Caxias do Sul promove nesta terça-feira (5), no auditório da CIC Caxias, a primeira edição de 2026 do projeto Liderança com Valores. O tema será A vida em equilíbrio: saúde, consciência e espiritualidade.

O painel reunirá os médicos Viviane Buffon e Dorval de Andrade Tessari para refletir sobre saúde integral e liderança mais humana e consciente.