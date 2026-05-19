Havan anuncia data de abertura da loja de Garibaldi; investimento é de R$ 90 milhões

Nova filial inaugura no mês em que a Havan completa 40 anos. Havan / Divulgação

A Havan anunciou para 6 de junho a abertura da loja de Garibaldi. A inauguração será às 10h com a presença do empresário Luciano Hang.

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A estrutura tem 10 mil metros quadrados e fica na BR-470, próximo à divisa com Bento Gonçalves. O espaço terá estacionamento e a clássica réplica da Estátua da Liberdade.

A loja — 22ª no RS e 193º no Brasil — recebeu investimento de R$ 90 milhões. Conforme a rede, 200 empregos foram gerados para a operação.

A nova filial inaugura no mês em que a Havan completa 40 anos de fundação.