Grupo japonês compra fábrica de rações de Garibaldi

Unidade da Nutrire em Garibaldi. Nutrire / Divulgação

Fabricante das marcas Monello, Select e Birbo, a Nutrire, de Garibaldi, foi vendida para o Grupo Unicharm, do Japão. O negócio foi comunicado às equipes das duas empresas e ao mercado na manhã desta sexta-feira (15), em São Paulo, com participação das unidades por videoconferência.

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Conforme Gerson Luiz Simonaggio, diretor presidente da Nutrire, as direções e os funcionários serão mantidos. A Nutrire tem 420 colaboradores, sendo 310 em Garibaldi e os demais na unidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais.

O valor da transação não foi informado. Conforme dados das empresas, o setor pet no Brasil movimentou R$ 77,96 bilhões em 2024 e o segmento de pet food respondeu por R$ 41,4 bilhões do faturamento.

— Para a Nutrire e para os funcionários é uma oportunidade de crescimento, de acesso a novas tecnologias — diz Simonaggio.