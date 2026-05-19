FSG realiza evento gratuito com vagas de emprego, networking e orientação de carreira

A FSG realiza nesta terça-feira (19) um evento gratuito para conectar estudantes, comunidade e mercado de trabalho. O Hub de Empregabilidade reunirá empresas, recrutadores e especialistas com o objetivo de oferecer oportunidades de emprego e orientação para quem busca inserção ou recolocação profissional.

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A iniciativa é promovida em parceria com a ARH Serrana e contará com a participação de empresas tradicionais como Sicredi, Soprano, Randoncorp, Grendene e Marcopolo. Será a partir das 18h, no Teatro FSG (Rua Marechal Floriano, 1229).