Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Balanço
Notícia

Frasle Mobility tem receita de R$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre

Receita internacional cresceu 12,8% no trimestre e subsidiária mexicana Dacomsa respondeu por 30% do total consolidado

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS