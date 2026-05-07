Frasle Mobility tem receita de R$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre

Dados foram divulgados nesta quarta-feira (6). Alex Battistel / Divulgação

A Frasle Mobility fechou o primeiro trimestre do ano com receita líquida consolidada de R$ 1,2 bilhão. As receitas internacionais, que somam valores registrados nas operações em outros países com as exportações de produtos a partir do Brasil, cresceram 12,8% com relação ao mesmo trimestre de 2025, totalizando 140,5 milhões de dólares. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (6).

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Conforme a empresa, os três primeiros meses de 2026 concentraram ajustes operacionais como a conclusão da atualização do sistema ERP na unidade de Extrema, em Minas Gerais, e o início das atividades do novo sistema de automação logística 4Mobility, também em Extrema. Além disso, o ambiente externo pressionou a rentabilidade da companhia por fatores como taxa cambial e demanda reduzida de produtos direcionados a veículos comerciais no Brasil e nos Estados Unidos.

Um ano de Dacomsa

O trimestre marca o primeiro ano da compra da Dacomsa, no México. Os números de receita líquida obtidos pela subsidiária neste início de ano representaram cerca de 30% do total apurado pela Frasle Mobility.