Feirão de empregos em Gramado tem 200 vagas com salários de até R$ 4 mil

Vagas são para os empreendimentos do Gramado Parks. Cleiton Thiele / Divulgação

A Gramado Parks realiza nesta terça-feira (12) um feirão de empregos da companhia com 200 vagas. São oportunidades para atendente de parques, cozinheiro, garçom, auxiliar de governança, promotor e consultor de vendas. Os salários partem de R$ 1.920 e chegam a R$ 4 mil.

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A seleção é para atuar nos parques Snowland e Acquamotion, nos hotéis Buona Vitta Gramado, Exclusive Gramado Hotel & Spa e Bella Gramado Resort & Spa e nos restaurantes O Piano, DonaLira e Don Milo Cucina, além das salas de vendas do grupo Gramado Parks.

O feirão ocorre das 9h às 13h, no Hotel Buona Vitta Gramado. As inscrições podem ser realizadas antecipadamente pelo formulário gzh.digital/feiraogramadoparks