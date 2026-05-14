Fabricante caxiense de brinquedos realiza feirão de empregos

Empresa fica no bairro Presidente Vargas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A GGB realiza neste sábado (16) um feirão com mais de 20 vagas de emprego. São oportunidades para auxiliar de produção, montador de brinquedos, operador de injetora, operador de moinho, preparador de material, preparador de injetora e vendedor interno, além de estágio para as áreas de Qualidade e Marketing.

Leia Mais Vinícola gaúcha de Barros Cassal apresenta histórias de família em rótulos na Wine South America, em Bento Gonçalves

A ação ocorre das 9h às 16h na sede da empresa (Rua Jardim Botânico, 476, bairro Presidente Vargas). Os interessados devem levar currículo e carteira de trabalho. Mais informações: (54) 99928-8777.

Reconhecimento