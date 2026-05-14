Fabricante caxiense de brinquedos realiza feirão de empregos

A GGB realiza neste sábado (16) um feirão com mais de 20 vagas de emprego. São oportunidades para auxiliar de produção, montador de brinquedos, operador de injetora, operador de moinho, preparador de material, preparador de injetora e vendedor interno, além de estágio para as áreas de Qualidade e Marketing.
A ação ocorre das 9h às 16h na sede da empresa (Rua Jardim Botânico, 476, bairro Presidente Vargas). Os interessados devem levar currículo e carteira de trabalho. Mais informações: (54) 99928-8777.
Reconhecimento
Falando em GGB, a fábrica recebeu recentemente o certificado de participação no Programa Perfil Energia + Limpa referente a 2025. A iniciativa valoriza empresas que investem em uma matriz energética mais limpa e em práticas voltadas à responsabilidade ambiental.