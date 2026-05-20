Fábrica de massas e biscoitos realiza feirão com 30 vagas de emprego em Bento Gonçalves; veja mais destaques

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Fábrica de massas e biscoitos realiza feirão com 30 vagas de emprego em Bento Gonçalves. Porthus Junior / Agencia RBS

A Isabela realiza nesta sexta-feira (22) um mutirão para contratação de auxiliar de produção. São 30 vagas de emprego e as contratações são para início em junho. A seleção ocorre das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 18h30min, na unidade de Bento Gonçalves (Rua Espírito Santo, 440, no bairro Botafogo).

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É necessário ter ensino fundamental completo e os interessados devem levar RG ou CNH, CPF, cartão SUS, comprovante de escolaridade, currículo, PIS, comprovante de residência e liberação do Serviço Militar (para candidatos homens). Os candidatos devem estar usando calçado fechado e calça comprida no dia da seleção, porque haverá visitação à fábrica.

A escala de trabalho do segundo turno é de segunda a quinta, das 12h54min às 23h; às sextas, das 12h54min às 21h; e em sábados intercalados, das 12h às 17h. O terceiro turno é de segunda a quinta, das 23h às 7h; às sextas, das 21h às 7h; há ainda o turno 12x36, com escala das 19h às 7h.

A empresa oferece benefícios como licença paternidade estendida, folga de aniversário e cesta básica.

Mais informações: (51) 98930-9720.

Macaw Marketing conquista conta da Brasdiesel Scania

Da esquerda para a direita: Maurício Fischer Costa, diretor de Negócios Macaw; Renata Sikorski, diretora de Operações Macaw; Carlos Eduardo Pimentel Leite, CEO da Brasdiesel; Juliete Pedro, cordenadora de Marketing Brasdiesel; Gustavo Saltiel, CFO da Brasdiesel. Thiago Silva / Divulgação

Entrou na carteira da Macaw Marketing Vivo mais um cliente de peso: a Brasdiesel Scania, que é considerada a primeira concessionária Scania do Brasil e está no mercado há quase 70 anos.

Com sede em Caxias, conta, atualmente, com sete unidades de atendimento no Rio Grande do Sul. A agência caxiense será responsável pela estratégia de branding e comunicação 360, design, campanhas e mídia da marca.

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A Macaw tem no portfólio empresas importantes como Marcopolo, Casa Perini, Grendene Kids, Girando Sol, Grupo DRSUL, HYVA, Multimóveis, Cobra Correntes e Giordani Turismo.

Fundo social

Mais de R$ 5 milhões serão distribuídos entre 425 projetos selecionados pelo projeto Fundo Social da Sicredi Pioneira. As propostas irão fortalecer entidades ligadas à educação, cultura e esporte inclusivo em 21 cidades da área de atuação da cooperativa.

AgroBrasília

Até sábado (23), a Volare, em parceria com a concessionária Taguamotors, participa da AgroBrasília 2026. No evento, realizado no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, a marca caxiense apresenta os modelos Volare Fly 12, Attack 10 Rural e Attack 8 Robust, desenvolvidos para atender ao agronegócio, ao fretamento e às operações em áreas rurais.

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Homenagem

A CDL Caxias recebe nesta quarta-feira (20) da Câmara de Vereadores de Caxias homenagem pelo 60 anos de história. A sessão solene ocorre às 19h, no plenário do Legislativo.



