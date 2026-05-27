Entregue primeiro motorhome fabricado pela Marcopolo; modelo pode chegar a R$ 2,5 milhões

Da esquerda para a direita: Alexandre Cruz , head da Marcopolo Motorhome; Daiane Meireles da Cruz, da Marcopolo Motorhome; Ariberto Staack e Nany Valencio, proprietários do Nomade; e Josimar Chaves, da Marcopolo Motorhome. Marcopolo / Divulgação

O primeiro motorhome desenvolvido e produzido pela Marcopolo já tem dono: o empresário Ariberto Staack, de Santa Catarina, recebeu o veículo Nomade no sábado (23) em uma cerimônia na sede da companhia caxiense. Ele é diretor da Aradefe Malhas, de Brusque, e já foi presidente da CDL Brusque.

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Outros quatro motorhomes foram vendidos e serão entregues nos próximos dois meses, um deles ainda em maio. A Marcopolo pretende produzir 10 veículos até o final do ano. O modelo é vendido a partir de R$ 1,5 milhão e pode chegar a R$ 2,5 milhões.

O Nomade foi apresentado no final de 2024 e tem como um dos diferenciais ser um veículo 4x4. O veículo tem 7.500mm de comprimento, 2.360mm de largura, 3.180mm de altura total e 1.950mm de altura interna.