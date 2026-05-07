Empresas de Caxias podem se inscrever até o dia 27 para o Dia Livre de Impostos; veja mais destaques de economia

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Ação ocorre no dia 28 de maio. Giordana Grigol / Divulgação

Empresas de Caxias do Sul interessadas em participar do Dia Livre de Impostos (DLI) podem se cadastrar até o dia 27. Para fazer parte, é necessário oferecer pelo menos um item com desconto de 33%, percentual que simboliza a carga tributária média sobre bens e serviços no país.

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As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site da campanha. A ação ocorre no dia 28 em todo o Brasil. Em Caxias, é promovida pela CDL Jovem.

Em 2025, a carga tributária brasileira alcançou 32,4% do Produto Interno Bruto. Neste ano, o volume arrecadado ultrapassou R$ 1,3 trilhão até o fim de abril.

Encontro de negócios sobre consórcios

No próximo dia 12 tem mais um Encontro de Negócios promovido pela Pregio, de Caxias do Sul. Ele será direcionado a interessados em consórcios como alternativas de investimento.

O evento ocorre no auditório do Edifício Blue Tower (Rua Alfredo Chaves, 1.208), das 18h30min às 20h30min. As inscrições podem ser feitas pelo Sympla.

Acinp será homenageada pela AL

A Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (Acinp) receberá uma homenagem da Assembleia Legislativa do RS por seus 40 anos de história. A cerimônia será no dia 13, às 13h. A proposta é do deputado estadual Elton Weber.

A entidade foi fundada em 31 de janeiro de 1986 por 72 empresas. Hoje, a Acinp reúne cerca de 400 associados.

Na Abrint Global Congress

A caxiense ALGcompany, especialista no desenvolvimento de soluções para telecomunicações, participa até sexta-feira (8) da Abrint Global Congress 2026, evento do setor de conectividade no cenário global. O encontro é realizado no Distrito Anhembi, em São Paulo, desde quarta-feira (6).