Empresas de Caxias participam de feira de food service e hospitalidade nos EUA; veja mais destaques

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A convite do Consulado Americano, a G+ Café participa da NRA (National Restaurant Association) Show 2026, em Chicago. Quem representa a empresa caxiense no evento global do setor de food service e hospitalidade é o diretor Adriano Medeiros. A G+ Café fabrica máquinas de café.

Outra marca caxiense que está presente na NRA é a NL. A CEO Grasiela Tesser representa a empresa. É a quarta participação da NL na feira que, neste ano, reúne mais de 50 mil profissionais, cerca de 2 mil expositores e representantes de mais de 100 países.

A feira começa neste sábado (16) e segue até terça-feira (19) nos Estados Unidos.

Serra premiada

A Serra conquistou dois prêmios do Troféu Vinha Velha 2026. Promovida pelo Grupo Baco, a premiação reconheceu o diretor da Don Giovanni e presidente do Centro da Indústria, Comércio e Serviços Bento Gonçalves (CIC-BG), Daniel Panizzi, como Personalidade do Vinho, e a Casa Valduga como Produtor Brasileiro do Ano. A entrega foi durante a Wine South America, na semana passada, em Bento Gonçalves.

Convite

O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, recebeu nesta semana o convite para a terceira edição da Geronto Fair, de 9 a 11 de setembro, em Gramado. A feira é dedicada à economia prateada, segmento formado pela população com mais de 50 anos de idade e que movimenta cerca de R$ 2 trilhões por ano no país.

Terceira loja

A Unifique ampliou a presença em Caxias com a abertura, neste mês, de sua terceira loja na cidade. Localizada no shopping Villagio, ela se soma as outras duas uniades, na Avenida Ruben Bento Alves, no bairro Sagrada Família, e na Avenida Júlio de Castilhos, no Centro.



