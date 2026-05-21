Empresária caxiense retorna à Serra e traz empresa de cerimônias de casamentos

Márcia criou a Rito em São Paulo, onde morou durante 17 anos. Duo Borgatto / Divulgação

Após 17 anos em São Paulo, a empresária Márcia Henz retorna a Caxias, sua terra natal, e não vem sozinha. Ela traz a Rito, empresa fundada em 2012 e especializada na criação de cerimônias de casamentos. O plano é oferecer ao público da Serra um serviço focado em exclusividade, curadoria e experiência do cliente.

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— Quando criei a empresa, esse era um segmento ainda não muito desenvolvido. O mercado premium de casamentos não tinha essa demanda atendida e eu vi um nicho interessante. A ideia é repetir a fórmula aqui — diz.

Além de atender aos moradores locais, Márcia pensa em "vender" a região para o resto do país como um destino de casamentos. A grife Serra gaúcha não está sendo explorada como poderia e oportunidades estão sendo perdidas. Ela cita o potencial das vinícolas — e não somente as grandes, mas as pequenas, para cerimônias mais intimistas.

— Não há uma articulação que esteja olhando para isso, não estamos organizados e nós temos muitas possibilidades com a vindima e a temporada de inverno — destaca.

Compartilhando conhecimento

Além de prestar um serviço aos noivos, Márcia quer compartilhar conhecimento. Por isso, o livro lançado em 2021 com dicas de como escrever os votos perfeitos será transformado em um curso online. Ele deve ser lançado em junho.

A empreendedora também irá promover workshops de profissionalização, como já fazia em São Paulo:

— Meus colegas cerimonialistas não são meus concorrentes. Quanto mais eles se desenvolverem, melhor para o setor.