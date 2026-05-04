Empresa de Veranópolis conquista registro de marca no INPI e fortalece puxadores do portfólio

De Veranópolis e com mais de 40 anos de história, a Rometal conquistou o registro oficial do nome Facetato, concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o que consolida juridicamente um dos produtos mais importantes do portfólio da empresa, os puxadores de alumínio.
A linha que leva o nome foi lançada em 2016 e, conforme a direção, nasceu de uma demanda do mercado por puxadores que combinassem versatilidade, personalização e alto padrão estético. Um dos diferenciais é a diversidade de cores e ponteiras.
— O registro da marca representa não apenas a proteção legal do nome, mas também o reconhecimento da relevância e da consistência de uma solução que conquistou o mercado ao longo de uma década — diz o diretor geral da Rometal, Marcus Rigo.
Especialista no desenvolvimento de sistemas deslizantes e soluções em alumínio, a empresa conta com outros registros junto ao INPI em sistemas, acessórios e alumínio.
A Rometal também conquistou recentemente o Red Dot Award 2026, uma das mais prestigiadas premiações de design do mundo, sediada em Essen, na Alemanha. A empresa venceu a categoria Product Design com o sistema Coplanar C-1000, empregado em portas de passagem que dividem e integram ambientes criando o efeito de uma porta oculta.