Empresa de transportes investe R$ 15 milhões em nova unidade cinco vezes maior na Serra

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Unidade fica no entroncamento da RS-122 com a RS-453. Igor Guedes / Divulgação

Uma das principais empresas do setor de transportes e logística do Brasil, a Rodonaves inaugurou nesta quinta-feira (21) uma nova e mais ampla unidade na Serra. Localizada em Farroupilha, no entroncamento da RS-122 com a RS-453, a estrutura tem aproximadamente 7 mil metros quadrados de área e recebeu investimento de R$ 15 milhões. Para o primeiro ano, a capacidade operacional será de 120 toneladas por dia. O planejamento, até 2030, é chegar a 500 toneladas.

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A unidade é cinco vezes maior que a anterior, em Caxias, que será fechada. Os cerca de 60 funcionários seguem na equipe e mais 30 foram contratados. Até o final do ano, a empresa pretende contratar mais 50. Além da operação de coleta e entrega, o novo espaço em Farroupilha terá um centro de transferência de cargas para receber mercadorias de outras regiões do Estado e, assim, fortalecer a conexão direta da companhia com Porto Alegre, Curitiba, Ribeirão Preto, Campinas e São Paulo. A expectativa da companhia é reduzir o tempo de entrega de três para dois dias em rotas estratégicas, como o interior e a capital paulista.

— A unidade de Caxias estava pequena para o tamanho da Rodonaves e da Serra. Começamos a olhar alguns locais e, no entendimento, Farroupilha é o centro logístico, é o hub da Serra. Tem de um lado Bento, Garibaldi e Carlos Barbosa e do outro Caxias. É estratégico logisticamente. É um hub não apenas pensando no RS, mas em Santa Catarina. Tem toda essa conexão de rodovias estaduais e também a BR-116, conectando o norte, o oeste de Santa Catarina — destaca Régis Tiecher, CEO do Grupo Rodonaves.

A região Sul ocupa representa, hoje, cerca de 40% de toda a movimentação de cargas da Rodonaves no Brasil.

Movimentando a economia gaúcha

Conforme Tiecher, a frota da empresa será reforçada, em breve, com 20 novas carretas da Randoncorp. O negócio foi fechado nesta semana com a companhia caxiense parceira da Rodonaves já há algum tempo. Nos últimos meses, foram compradas 25.

Além disso, os caminhões da Rodonaves na Serra serão abastecidos com biocombustível da Be8, de Passo Fundo. A ideia, segundo Tiecher, é valorizar as empresas gaúchas e ajudar a movimentar a economia do Estado.

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Começo de bicicleta

A Rodonaves foi criada por João Naves há 46 anos no interior de São Paulo. Aos 18 anos, ele mudou-se para Ribeirão Preto, onde conquistou um emprego de vendedor de passagens na rodoviária. Percebeu que muitas pessoas levavam encomendas para enviar por ônibus e pensou que poderia fazer o trabalho de coleta de bicicleta nas horas vagas.

Logo, comprou uma kombi e a empresa cresceu. Hoje, são quase 11 mil funcionários, frota de quase 2 mil caminhões e unidades parceiras em todo o país.