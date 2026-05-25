Empresa de máquinas para o setor de transformação de plásticos retorna a Caxias do Sul

Empresa foi fundada em 2006. Goldenmaq / Divulgação

Após sete anos em Campo Bom, a Goldenmaq está de volta a Caxias do Sul. A empresa fundada em 2006 inaugura na próxima quinta-feira (28), na Rua Pinheiro Machado, 700, Centro, a nova sede. O espaço de 250 metros quadrados centraliza as áreas administrativa e comercial. A Goldenmaq tem também um centro de distribuição em Itajaí, Santa Catarina.

— Mais do que uma mudança de endereço, retornar a Caxias representa voltar às origens. Estar na Serra, aproxima a empresa de grandes polos industriais, fortalece conexões estratégicas e posiciona a marca em um ambiente que respira desenvolvimento, tecnologia e crescimento — destaca a empresária Ivanna Braz Velho, acrescentando que a nova sede tem mais estrutura, mais proximidade com clientes e parceiros e mais capacidade técnica e operacional.

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A Goldenmaq é especialista em injetoras, extrusoras e automação industrial e fornece tecnologia para gigantes do setor calçadista como Grendene, Alpargatas (fabricante das Havaianas), Calçados Pegada, Aniger e Vulcabras Azaleia. A marca também atende indústrias automotivas, como Marcopolo, Acrilys e Caio, e de linha móveis, como Kappesberg e Telasul, além de embalagens, utilidades domésticas e reciclagem.

A empresa já vendeu, em 20 anos, mais de 4 mil máquinas para América Latina e Europa.

Novo espaço fica no Centro de Caxias do Sul. Goldenmaq / Divulgação

Parceria chinesa

A empresa tem parceria exclusiva com a estatal chinesa Golden Eagle, o que permite que a Goldenmaq desenvolva configurações próprias de máquinas que não existem no catálogo original do fabricante, ou seja, personalizadas especificamente para a realidade produtiva brasileira e latino-americana.

Para o futuro, a Goldenmaq projeta a expansão da presença internacional e o lançamento de novas parcerias globais.