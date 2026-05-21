Empresa da Serra realiza em Caxias feirão com 40 vagas

Feirão será na unidade de Caxias do Sul. Soprano / Divulgação

A Soprano realiza neste sábado (23) um feirão de empregos com 40 vagas para as unidades de Caxias do Sul e Farroupilha. São oportunidades para os cargos de auxiliar de produção e operador de máquina. A seleção ocorre às 8h e às 10h e será feita em Caxias do Sul (RSC-453, 5.542, no bairro Desvio Rizzo).

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Para se candidatar, é necessário ter ensino fundamental completo. Os interessados devem levar currículo, comprovante de escolaridade e carteira de trabalho física ou digital. As inscrições devem ser feitas por meio da plataforma Gupy da Soprano.

As vagas são para jornadas em diferentes turnos: de segunda-feira a sexta-feira, das 5h às 15h03min (primeiro turno); de segunda-feira a sexta-feira, das 15h03min às 00h41min (segundo turno); e de segunda-feira a sábado, das 00h às 5h34min (terceiro turno).