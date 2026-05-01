De uniformes escolares à moda autoral: marca da Serra tem expansão nacional e cresce 75%

Mônica atua na empresa da família criada no início dos anos 1990. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Mônica Zampieri é a entrevista do podcast Caixa-Forte desta semana. Ela é diretora de criação da Moni, uma empresa de Flores da Cunha que produz casacos de lã e alfaiataria.

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A marca estreou na Contemporâneo Showroom em São Paulo, em abril, um dos principais eventos de negócios relacionados ao universo da moda no Brasil, e voltou com bons resultados. Foram cerca de R$ 400 mil em pedidos e abertura de novos mercados, como o nordeste do país.

Mônica fala da importância da participação na feira e do crescimento nos últimos anos: um aumento de mais de 75% de 2025 para 2026. Ela também conta a história da empresa, que nasceu no início dos anos 1990 como uma confecção de uniformes escolares.