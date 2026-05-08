Cruzando fronteiras: marca de macarons da Serra terá loja nos Estados Unidos neste ano

Roger Righi Coelho criou a empresa com a amiga Valquíria de Marco. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Roger Righi Coelho, sócio-fundador da Le Petit Macarons, é o entrevistado do podcast Caixa-Forte desta semana. A empresa de Bento Gonçalves irá atravessar fronteiras neste ano.

A Le Petit prepara a abertura de uma loja nos Estados Unidos e planeja, já para o segundo semestre, franquias no país. Quando as operações estiverem consolidadas, o plano é ter também uma fábrica nos Estados Unidos.

Roger fala do planejamento e também conta a história da empresa, fundada com sócia Valquíria de Marco, e que já fabricou 12 milhões de macarons em 12 anos.

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