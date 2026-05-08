Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Ouça
Notícia

Cruzando fronteiras: marca de macarons da Serra terá loja nos Estados Unidos neste ano

Roger Righi Coelho detalha planos de expansão no podcast Caixa-Forte

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS