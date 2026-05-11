Coworking no "meio do mato": cabana no interior de Caxias do Sul será escritório rural

Espaço fica na Quarta Légua, interior de Caxias. Pauline Gazola / Divulgação

Espaços compartilhados para trabalho e reuniões, os coworkings já são comuns no meio urbano. Mas e fora da cidade, em meio à natureza? Pauline Gazola até então não conhecia esse conceito, mas, após ouvir repetidas vezes que a forma como trabalhava, em uma cabana na região da Quarta Légua, no interior de Caxias do Sul, parecia legal, pensou: por que não criar um escritório rural para aluguel?

Assim surgiu, na mesma propriedade, a Topo Coworking, com abertura prevista para a segunda quinzena deste mês. Diferente de um coworking tradicional, ele poderá ser ocupado, ao mesmo tempo, por grupos de até três pessoas que já se conhecem. Ou seja, não será possível diferentes pessoas alugarem para uso simultâneo.

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No estilo cabana, o espaço tem sacada, bancada de trabalho, sofá, micro-ondas, forno, frigobar e espaço para café e almoço. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 18h30min, e não será permitido pernoitar. A ideia é que seja um ambiente somente para trabalho.

— O que tenho percebido é que as pessoas têm trabalhado muito de casa. No início, o home office era positivo, mas agora é estressante. A gente vê que tem coisas para fazer na casa e se dispersa. A proposta é de um local para trabalhar com intenção, sem distrações — diz Pauline, que atua com marketing.

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