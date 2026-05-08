Conveniência e farmácia: o que abre neste sábado na esquina da Avenida Júlio com a Marechal, em Caxias do Sul

Últimos retoques eram dados na tarde desta quinta-feira (7). Porthus Junior / Agencia RBS

A esquina da Avenida Júlio de Castilhos com a Marechal Floriano, no centro de Caxias, ganha a partir deste sábado (9) uma loja da rede de postos SIM e uma nova farmácia Unimed. As duas operações ficam lado a lado, mas com entradas individuais.

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A SIM Aqui é a primeira loja do grupo neste formato. Chamada de loja de proximidade, é uma espécie de conveniência, como as dos postos de combustíveis da rede. Oferecerá, por exemplo, alimentação de outros produtos do dia a dia, com atendimento diário das 6h às 20h.

Para a estreia da loja, a SIM irá lançar, em parceria com a semifinalista do MasterChef Andréia Kaupe, o Baguete Mediterrânea (feito de baguete francesa, cream cheese, ricota, rúcula, tomate seco e salame italiano).

O sanduíche foi criado especialmente para a operação e estará disponível por tempo limitado. Mas há previsão de novas receitas e combinações gastronômicas com a chef, embaixadora de gastronomia da SIM Aqui.

— A SIM Aqui tem o propósito de facilitar a vida das pessoas e isso passa também pela experiência do cliente dentro da loja. A parceria com a Andréia representa esse movimento: trazer um olhar autoral e cuidadoso e expertise, sem abrir mão da agilidade. Estamos conectando praticidade e qualidade de forma consistente, com produtos pensados para a rotina real de quem está em movimento — destaca Igor Medeiros, diretor de Negócios da SIM.

A loja recebeu investimento de cerca de R$ 4 milhões. A área total é de mais de 200 metros quadrados. O modelo reúne mais de 1,5 mil itens. Tem frutas, legumes, verduras, pães, laticínios, carnes embaladas, refeições prontas, bebidas geladas, sobremesas, além de itens de mercearia, limpeza, higiene, flores e presentes. Há espaço para cafés e lanches.

Dez empregos diretos foram gerados. A expectativa é expandir o formato com mais duas unidades previstas ainda para 2026, com estudos em andamento para outras regiões do Rio Grande do Sul.

Há menos de um mês, a RodOil inaugurou uma conveniência na Sinimbu esquina com a Coronel Flores, a primeira da rede no RS fora de um posto.

Farmácia mais ampla

Já a nova farmácia da Unimed irá substituir a que fica ao lado do Hospital Pompéia. Ela terá estrutura mais ampla e moderna. São 150 metros quadrados e horário de atendimento de segunda a sexta, das 7h30min às 19h30min, aos sábados, das 8h às 18h, e aos domingos e feriados, das 12h às 18h.