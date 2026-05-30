Com mais de 25 anos no setor, Maicon Galiotto assume o Consevitis-RS até 2028; veja outros destaques de economia

Galiotto é filho de vitivinicultores. Consevitis-RS / Divulgação

O empresário Maicon Galiotto assume nesta segunda-feira (1º) a presidência do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) para a gestão 2026-2028.

O foco será o fortalecimento da competitividade e na valorização do vinho e do suco de uva nacionais com a busca de ampliação de mercados, a promoção dos produtos brasileiros e a aproximação com novos públicos consumidores.

Filho de vitivinicultores e ligado à Vinícola Galiotto, de Flores da Cunha, Galiotto, tem mais de 25 anos de atuação no setor. É graduado em Administração de Empresas e tem curso de tecnologia em Agronomia.

Teste em Macaé

Durante cerca de cinco meses neste ano, o ônibus elétrico Attivi Integral da Marcopolo foi testado nas ruas de Macaé, no Rio de Janeiro. O veículo circulo 120 quilômetros, em média, por dia para avaliar o desempenho e comparar com o de modelos convencionais movidos a diesel.

Conforme a companhia, foi uma solicitação da prefeitura da cidade e o resultado foi um consumo de 1,39kWh/Km. O consumo total durante o período de testes foi de 5.591 kWh.

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Trajetórias

As histórias de Maria Teresa Zanella Fortuna, diretora do Grupo Solaris de Comunicação, e de Julio Gilberto Fante, sócio e diretor executivo da Fante Indústria de Bebidas, serão compartilhadas na terceira edição do Conexão Empresarial do Centro Empresarial de Flores da Cunha. O evento será no dia 18, às 19h, no auditório da entidade.