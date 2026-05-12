Com investimento de mais de R$ 2 milhões, hotel Swan, em Caxias, moderniza espaços

O projeto é assinado pelo arquiteto Francisco Tubino. Marina Specht / divulgação

A jornalista colabora com a titular desse espaço, Juliana Bevilaqua.

A primeira fase de um movimento que está redesenhando o hotel Swan, em Caxias do Sul, foi concluída e o empreendimento já é outro, por dentro e por fora.

A etapa inicial do retrofit, que custou mais de R$ 2 milhões e que iniciou ainda em dezembro do ano passado, inclui uma modernização que articula espaços, tecnologia e serviços para um novo padrão atento à experiência do hóspede. A unidade em Caxias fica na Rua Os Dezoito do Forte, no Centro e foi inaugurada em 2003 na Serra.

O projeto é assinado pelo arquiteto Francisco Tubino, com a curadoria de Gabriela Schwan.

O lobby, por exemplo, foi reconcebido. Marina Specht / divulgação

O lobby, por exemplo, foi reconcebido e nos apartamentos, 30 unidades passaram por uma transformação completa e inauguram uma categoria superior.

O gerente do Swan Caxias do Sul, Gabriel Berteli, ainda explica que o restaurante, com melhorias voltadas especialmente ao café da manhã. A academia, salas de eventos e piscina também entraram no mesmo movimento de requalificação.

O diretor geral da Rede Swan de Hotéis, Paulo Schwan, adianta que a segunda fase do retrofit irá contemplar melhorias de implementação de tecnologia, além de reposicionar a gastronomia do hotel.