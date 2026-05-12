Juliana Bevilaqua

Caixa-Forte
Notícia

Com investimento de mais de R$ 2 milhões, hotel Swan, em Caxias, moderniza espaços

Unidade fica na Rua Os Dezoito do Forte, no Centro. Projeto do retrofit  é assinado pelo arquiteto Francisco Tubino

Carolina Klóss

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