Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Expansão na Serra
Notícia

Com mais de 70 anos de história e 25 unidades no país, rede gaúcha de cachorro-quente chega a Caxias do Sul em junho

Investimento na franquia é de R$ 300 mil. Unidade terá funcionamento diário das 11h às 23h

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