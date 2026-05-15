Com mais de 70 anos de história e 25 unidades no país, rede gaúcha de cachorro-quente chega a Caxias do Sul em junho

Unidade vai funcionar na Rua Garibaldi, 952. Cachorrão do Claudião / Divulgação

Com 25 unidades em funcionamento no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, a rede gaúcha Cachorrão do Claudião chega à Serra no próximo mês e a cidade escolhida é Caxias do Sul. A previsão de abertura da franquia é na primeira quinzena de junho.

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O espaço, na Rua Garibaldi, entre a Sinimbu e a Os Dezoito do Forte, tem 120 metros quadrados, e está em obras para receber a marca de Passo Fundo. No comando da franquia, os sócios Alexandre Augusto Andreis e Ronaldo Girardi, de Marau.

— Enxergamos uma oportunidade, já que não tinha a marca em Caxias. Acreditamos que tem muito potencial na cidade — diz Andreis.

O investimento na novidade é de R$ 300 mil. Doze pessoas foram contratadas para a operação e irão trabalhar divididas em dois turnos. O Cachorrão do Claudião irá abrir de segunda a segunda, das 11h às 23h. Andreis antecipa que para o segundo semestre o planejamento é abrir mais uma franquia, dessa vez em Gramado.

Relação afetiva

A marca surgiu em Passo Fundo em dia 1º de janeiro de 1950 como um pequeno armazém de secos e molhados. Na época, levava o nome de Punta del Leste. Ao longo dos anos, o empreendimento foi se transformando. Antes de ser o Cachorrão do Claudião, foi o Bar do Cláudio.