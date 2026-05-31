Com 40 veículos, parque temático dedicado ao Ford Model A abre as portas na Serra

Model A Village fica em Nova Petrópolis. Model A Village / Divulgação

A Serra ganha a partir desta segunda-feira (1º) um parque temático dedicado ao Ford Model A, veículo icônico lançado há quase um século e que conquistou admiradores como o casal de empresários Andréia e Ronei Weber — tão fãs que são os responsáveis pela ideia de criar o Model A Village, em Nova Petrópolis.

No museu, os visitantes poderão conhecer os 40 veículos da coleção iniciada por Andréia e Ronei em 2012. Outros sete estão em processo de restauração.

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Localizado na Linha Araripe, às margens da RS-235, estrada que liga Nova Petrópolis a Gramado, o parque é uma cidade cenográfica inspirada na arquitetura e costumes norte-americanos dos anos 1930. O empreendimento é inspirado na Greenfield Village, inaugurada por Henry Ford em 1929 em Dearborn, no Estado de Michigan. Além do museu com os veículos, a novidade tem uma réplica do posto Texaco da Rota 66, lojas, espaço kids e passeios de jardineiras.

O parque tem também diversas versões dos carros de passeio da marca, incluindo esportivos, e um avião Pietenpol Air Camper 1929 equipado com motor de Ford Model A. O Model A Village tem 2,7 mil metros quadrados e foi erguido em um terreno de 11,3 mil metros quadrados em pouco mais de um ano.

O parque terá atendimento de quartas a segundas-feiras, das 9h às 18h. Os ingressos custam R$ 98 para adultos (valor promocional). Crianças de até cinco anos estão isentas; de seis a 12 anos pagam meia-entrada assim como pessoas com 60 anos ou mais, estudantes e PCDs (considerando a tarifa única de R$ 148).

20 empregos

Os idealizadores e proprietários do parque residem em Gramado e atuam no segmento de investimentos imobiliários. Andréia é de Santa Catarina e Ronei, do Paraná. O empreendimento é um investimento privado do casal, que não fala em valores. O parque irá gerar, inicialmente, 20 empregos. Interessados, inclusive, podem se cadastrar no site do empreendimento.