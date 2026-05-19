Colombo abre segunda loja em Farroupilha, cidade onde a marca nasceu

Loja fica na Rua Barão do Rio Branco, 618. Daniela Fagundes / Divulgação

A loja de número 354 da Colombo fica em Farroupilha, cidade onde a marca nasceu há 66 anos. A unidade foi inaugurada na última sexta-feira (15) e é a segunda filial no município. Ela fica na Rua Barão do Rio Branco, 618, no bairro Parque.

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O novo espaço tem portfólio completo de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e itens de tecnologia, além de condições exclusivas para os farroupilhenses: ofertas especiais em 15 vezes sem juros no carnê Colombo (sim, a loja ainda trabalha com carnê) e 12 vezes sem juros nos cartões.

A Colombo está presente em 294 municípios nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Mantém dois centros de distribuição, um em Nova Santa Rita (RS) e outro em Curitiba (PR), além de sete depósitos regionais. A frota é própria, com cerca de 200 veículos. São cerca de 1 mil entregas diárias.

A loja de Farroupilha é a terceira a inaugurar neste ano. Até o início de julho, serão sete novas unidades no RS e no Paraná.