Colombo abre segunda loja em Farroupilha, cidade onde a marca nasceu

A loja de número 354 da Colombo fica em Farroupilha, cidade onde a marca nasceu há 66 anos. A unidade foi inaugurada na última sexta-feira (15) e é a segunda filial no município. Ela fica na Rua Barão do Rio Branco, 618, no bairro Parque.
O novo espaço tem portfólio completo de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e itens de tecnologia, além de condições exclusivas para os farroupilhenses: ofertas especiais em 15 vezes sem juros no carnê Colombo (sim, a loja ainda trabalha com carnê) e 12 vezes sem juros nos cartões.
A Colombo está presente em 294 municípios nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Mantém dois centros de distribuição, um em Nova Santa Rita (RS) e outro em Curitiba (PR), além de sete depósitos regionais. A frota é própria, com cerca de 200 veículos. São cerca de 1 mil entregas diárias.
A loja de Farroupilha é a terceira a inaugurar neste ano. Até o início de julho, serão sete novas unidades no RS e no Paraná.