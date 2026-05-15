Chef de Caxias do Sul aposta em expansão de produtos congelados e fala dos desafios do mercado sem glúten

O chef de cozinha e empresário Gustavo Grisa é o entrevistado da semana do podcast Caixa-Forte. Com as sócias Juliana Stedile e Lilian Viezzer, ele comanda, em Caxias, o Brigitte, restaurante, cafeteria e empório sem glúten.
O empreendimento completa três anos neste mês e surgiu de uma dor do Gustavo. Ele se descobriu celíaco e passou a fazer produtos sem glúten em casa. O pequeno negócio ganhou corpo e virou o estabelecimento hoje localizado no bairro Sanvitto.
Nesta conversa, Gustavo fala dos desafios de atuar em um mercado nichado, especialmente neste segmento que tem custos altos de produção. Ele também conta os planos, que incluem alcançar mais pontos do Estado com os produtos congelados.