Charrua inicia expansão no Centro-Oeste e Sudeste com novo posto em Minas e plano de novas unidades

Auto Posto e Comércio de Combustíveis Manoel Valinhas. Luísa Ferraz / Divulgação

A Distribuidora Charrua, do Grupo Argenta (também dona da Rede SIM), deu um novo passo no plano de expansão para a região de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso com a abertura nesta semana de um posto da marca na cidade mineira de Divinópolis. A inauguração da unidade Auto Posto e Comércio de Combustíveis Manoel Valinhas marca a entrada oficial da companhia com postos da bandeira Charrua nos três estados.

Leia Mais Empresa de transportes investe R$ 15 milhões em nova unidade cinco vezes maior na Serra

A empresa prevê a abertura de mais postos em Mutum e Lagoa da Prata, em Minas; Avelinópolis, Goiás; e Barra do Garças, Mato Grosso. Além disso, já iniciou os processos para abertura de novas bases de distribuição em Uberlândia, Minas; Várzea Grande, Mato Grosso; e Rio Verde, Goiás — parte deve entrar em operação no segundo semestre.

A Charrua já opera bases de distribuição na região em Betim e Uberaba, Senador Canedo, Brasília e Barra do Garças. Atualmente, a marca tem mais de 500 postos bandeirados no Brasil, número que a coloca como uma das maiores distribuidoras do país, conforme dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).