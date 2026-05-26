Bento Gonçalves ganha novo restaurante com proposta autoral e investimento de R$ 300 mil

Destino enoturístico e enogastronômico, Bento Gonçalves ganhou mais uma opção de restaurante neste mês, o Ritorno Gastro Bar. Junto ao Hotel Laghetto Viverone Estação (Rua 10 de Novembro, 120, Cidade Alta), o empreendimento é comandado pela reconhecida chef Alice Menoncin.
O novo estabelecimento recebeu investimento de R$ 300 mil e tem capacidade para cerca de 80 pessoas. O Ritorno é focado em gastronomia autoral e tem serviço à la carte. No cardápio, pratos como trio de brusquetas, burrata com tomates confitados e polenta com ragu de ossobuco (só para ter uma ideia do que a casa oferece).
O atendimento é de segunda a sábado, das 11h30min às 14h e das 18h30min às 22h. Mais informações e reservas: Instagram @ritornogastrobar e (54)) 99953-7529.