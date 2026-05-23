Atacarejo faz seleção para novo cargo em Caxias do Sul com adicional que pode chegar a R$ 1,5 mil 

O Fort Atacadista está com vagas abertas para um novo cargo, o de promotor integrado. São mais de 600 oportunidades em todo o Brasil, sendo 10 na loja de Caxias do Sul. O profissional será responsável por executar a estratégia de abastecimento no ponto de venda.

Além do salário (R$ 1.914 é o base), esses funcionários receberão adicional de assiduidade e ajuda de custo, que podem chegar a R$ 1,5 mil a mais por mês.