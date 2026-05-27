Aprovale defende em Brasília projeto de R$ 27,5 milhões para impulsionar infraestrutura e enoturismo no Vale dos Vinhedos

André Larentis apresentando as demandas no Plenário 10 da Câmara dos Deputados. Aprovale / Divulgação

O presidente da Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale), André Larentis, e o diretor de infraestrutura, Marcos Giordani, cumpriram uma maratona na segunda (25) e na terça-feira (26) em Brasília para defender o projeto de investimentos de cerca de R$ 27,5 milhões em infraestrutura na região.

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A proposta foi apresentada a deputados federais e senadores, e contempla trechos para a ligação entre Bento Gonçalves, Garibaldi, Monte Belo do Sul e Santa Tereza, que fortalecem não apenas a rota turística, mas a mobilidade e os acessos utilizados em diferentes situações, inclusive, em emergências, como a enchente de 2024.

Entre as obras defendidas, pavimentação de trechos nas Linhas 6 da Leopoldina, 15 e 40 da Graciema, São José de Costa Real e Santa Lúcia, além da extensão de três quilômetros da ciclovia recentemente inaugurada no território.

O Vale dos Vinhedos recebe mais de 500 mil visitantes por ano, reúne mais de 160 empresas do setor (vinícolas, hospedagens, gastronomia, transporte, agroindústrias, comércio e serviços) e quer se posicionar como o principal destino de enoturismo do Brasil.