Após fornecer peças para o BBB, empresa de Guaporé ganha espaço na cenografia da nova novela da Globo 

Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Na tela da tevê
Notícia

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Cerca de 200 itens, entre expositores e caixas para joias, são usados no cenário de joalheria

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