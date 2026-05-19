Após fornecer peças para o BBB, empresa de Guaporé ganha espaço na cenografia da nova novela da Globo 

Arthur Brandão é interpretado por Antônio Fagundes. Manoella Mello/Globo / Divulgação

A empresa Redantex, de Guaporé, volta a marcar presença na programação da Rede Globo. Depois de fornecer produtos para a cenografia do Big Brother Brasil 2026, a marca da Serra figura na nova novela das nove, Quem Ama Cuida.

Cerca de 200 peças, entre expositores e caixas para joias, compõem o cenário da joalheria pertencente ao personagem Arthur Brandão, interpretado por Antônio Fagundes. A empresa de Guaporé emplacou os produtos na novela que estreou nesta semana após elaborar um projeto com sugestões de itens.

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A empresa tem 23 anos de atuação e desde 2016 foca em projetos personalizados — já são mais de 3 mil executados. No BBB 26, os expositores da Redantex apareceram em destaque na sala utilizada pelo apresentador Tadeu Schmidt.