Após fornecer peças para o BBB, empresa de Guaporé ganha espaço na cenografia da nova novela da Globo 

A empresa Redantex, de Guaporé, volta a marcar presença na programação da Rede Globo. Depois de fornecer produtos para a cenografia do Big Brother Brasil 2026, a marca da Serra figura na nova novela das nove, Quem Ama Cuida.
Cerca de 200 peças, entre expositores e caixas para joias, compõem o cenário da joalheria pertencente ao personagem Arthur Brandão, interpretado por Antônio Fagundes. A empresa de Guaporé emplacou os produtos na novela que estreou nesta semana após elaborar um projeto com sugestões de itens.
A empresa tem 23 anos de atuação e desde 2016 foca em projetos personalizados — já são mais de 3 mil executados. No BBB 26, os expositores da Redantex apareceram em destaque na sala utilizada pelo apresentador Tadeu Schmidt.